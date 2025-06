Ot toplarken ayı saldırdı

Okçular köyünde yaşayan Feyzi C. (53), köyden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda ot toplamaya gitti.



Bu sırada karşısına çıkan ayının saldırısına uğrayan Feyzi C., bacağından yaralandı.



Bağırma sesi üzerine bölgeye giden çobanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek, yaralıyı köye ulaştırdı.



Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Feyzi C.'yi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Feyzi C., buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.