Grand Kartal Otel çalışanı facia anlarını anlattı: Alevler o kadar kötüydü ki, ben de kendimi atardım
Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Oteli çalışanı İbrahim Elvermez, facia gecesi yaşananları anlattı. Kartalkaya’ya sezonluk olarak geldiğini ve 2 buçuk aydır otelde çalıştığını söyleyen Elvermez, “Bağırma seslerine uyandım, pencereyi açtığımda alevleri gördüm ve çocukların sesini duydum.” dedi. Yapabildikleri tek şeyin atlayanlar için minderler koymak olduğunu söyleyen Elvermez, "Alevler o kadar kötüydü ki, ben olsam ben de kendimi atardım." diye konuştu.
Bolu Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’de kat görevlisi olarak çalışan İbrahim Elvermez, yangın başladığında uykuda olduğunu ve çocukların sesine uyandığını söyledi.
Facianın yaşandığı geceyi anlatan Elvermez, “Ben uykudaydım. Saat 03.00’e doğru geliyordu uykudan kalktım. Bir ses duydum, arkadaşlar tartışıyor sandım. Pencereyi açar açmaz üstte bir alev gördüm. Ve çocukların sesi. Pencereden kendimi attığım gibi insanlar direk kendilerini atmaya başladılar. O kadar etkilendim ki ben o an şoka girdim. Ben dedim ‘herhalde biz öldük’. Ne yapacağım hiçbir şey aklıma gelmiyor. Bütün arkadaşlarıma seslendim uyandırdım sonra.” dedi.
“BEN OLSAM BEN DE KENDİMİ ATARDIM”
Yapabildikleri tek şeyin atlayanlar için minderleri koymak olduğunu anlatan Elvermez, “Sadece minderleri almak oldu müdahalemiz, atladıklarında bir şey olmasın diye. İnsanları ‘sakin olun, itfaiye AFAD gelecek’ diye sakinleştirmek istedik. Ama insanlar dayanamayarak kendilerini attılar. Zaten alevler o kadar kötüydü ki çıkmak imkansız. Ben olsam ben de kendimi atardım.” diye konuştu.
“ALARM SESİ DUYMADIM”
Yangın anında bir alarm sesi duymadığını belirten Elvermez, sadece insanların ve çocukların sesini duyduğunu ve kendisi en çok etkileyen şeyin de çocuklar olduğunu söyledi.
“HEMŞİRE DİLARA ÖNÜMDE KENDİNİ ATTI”
Arkadaşlarının hayatını kaybettiğini söyleyen Elvermez, “Daha dün şakalaştığım arkadaşımız Dilara, hemşireydi. Benim önümde kendini attı. Ben hala kendimde değilim. Dilara o gün gidecekti ama kaderinde öyle vardı herhalde.” şeklinde konuştu.
Otelin arka tarafından müdahalenin imkansız olduğunu söyleyen İbrahim Elvermez, oradan müdahale edilebilseydi birkaç kişinin daha kurtarılabileceğini söyledi.
DİLARA BABASINA GÖZ KULAK OLMAK İÇİN GİTMİŞ
Yangında hayatını kaybeden 78 kişiden biri de Mardinli Dilara Ermanoğlu, babası rahatsızlandığı için Kartalkaya'ya oan göz kulak olmaya gitmiş.
Babası Hasan Ermanoğlu, kalp rahatsızlığı olduğundan söz edip "Benim için oraya geldi. Ben gelmesini istememiştim. ‘Sana göz kulak olmak için geleceğim’ demişti." diyerek acı gerçeği açıkladı.
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