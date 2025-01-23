Grand Kartal Otel çalışanı facia anlarını anlattı: Alevler o kadar kötüydü ki, ben de kendimi atardım

Bolu Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’de kat görevlisi olarak çalışan İbrahim Elvermez, yangın başladığında uykuda olduğunu ve çocukların sesine uyandığını söyledi.



Facianın yaşandığı geceyi anlatan Elvermez, “Ben uykudaydım. Saat 03.00’e doğru geliyordu uykudan kalktım. Bir ses duydum, arkadaşlar tartışıyor sandım. Pencereyi açar açmaz üstte bir alev gördüm. Ve çocukların sesi. Pencereden kendimi attığım gibi insanlar direk kendilerini atmaya başladılar. O kadar etkilendim ki ben o an şoka girdim. Ben dedim ‘herhalde biz öldük’. Ne yapacağım hiçbir şey aklıma gelmiyor. Bütün arkadaşlarıma seslendim uyandırdım sonra.” dedi.



“BEN OLSAM BEN DE KENDİMİ ATARDIM”



Yapabildikleri tek şeyin atlayanlar için minderleri koymak olduğunu anlatan Elvermez, “Sadece minderleri almak oldu müdahalemiz, atladıklarında bir şey olmasın diye. İnsanları ‘sakin olun, itfaiye AFAD gelecek’ diye sakinleştirmek istedik. Ama insanlar dayanamayarak kendilerini attılar. Zaten alevler o kadar kötüydü ki çıkmak imkansız. Ben olsam ben de kendimi atardım.” diye konuştu.



“ALARM SESİ DUYMADIM”



Yangın anında bir alarm sesi duymadığını belirten Elvermez, sadece insanların ve çocukların sesini duyduğunu ve kendisi en çok etkileyen şeyin de çocuklar olduğunu söyledi.