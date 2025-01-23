Otel faciasında rapor kavgası: 78 kişi öldü evraklar ortaya saçıldı

Kartalkaya yangın faciası böyle gelmiş: Can pazarının ilk anları ortaya çıktı Haberi Görüntüle

Bolu’daki ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasının ardından, denetim yetkisinin kimde olduğu tartışması yaşanıyor.



Dün ortaya çıkan iki rapor, tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.



Ortaya çıkan iki rapordan ilki 12 Aralık 2024 tarihine ait. Söz konusu başvuru dilekçesi ve rapora göre, Grand Kartal Otel yetkilileri, Bolu Belediyesi’ne başvuruda bulunarak otel binası için yangın yeterlilik belgesi istiyor.



Dilekçe üzerine belediye ekipleri otel binasında inceleme yapıyor. İnceleme sonucunda otel binası içinde 8 kusur tespit ediliyor. Bu tespitlerde yangına ve can kaybına neden olacak bütün eksiklikler sıralanıyor. Otelde, tahliye çıkışları olmadığı, ışıklı yönlendirme bulunmadığı, acil aydınlatma olmadığı, elektrik tesisatının yeterli olmadığı ve yangın sensörlerinin bulunmadığı belirtiliyor. Ekipler bu tespitler üzerine olumsuz yanıt verip, işletmeciye 15 gün süre tanıyor. Ancak otel yönetimi 24 Aralık 2024 günü başvuruyu geri çekme kararı alıp, dilekçe veriyor. Evrakta işletmenin 3224 metrekarelik alan için istediği yangın raporunu, bu kez 3224 metrekarenin üzerine çizerek, 70 metrekareye düşürdüğü görülüyor.

Oteldeki incelemede 8 kusur bulundu, işletme başvurusunu hemen geri çekti. Bu evrakta eksikliklerin tespit edildiği görülüyor. Otelin bu eksiklikleri neden gidermediği bilinmiyor, buna karşılık belediyenin denetim sonucu savcılığa bildirmesi gerektiği savunuluyor.

OTEL İÇİNDEKİ 70 METREKARELİK KAFE İÇİN YENİ BAŞVURU



Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bu kez “Mudurnu Enerji” isimli şirketle yeni bir başvuru yapılıyor ve yangın yeterlilik belgesi isteniyor.



Ortaya çıkan ikinci raporda, başvuru tarihinin 24 Aralık 2024 olduğu görülüyor.



70 metrekare kapalı alanı kapsayan kafe/restoran için yangın yeterlilik başvurusu yapılıp, inceleme gerçekleştirilmesi isteniyor. Bu bölüm, otelin ana binasına ekli, kayak yapanların dinlenmesi için tasarlanmış, bir ekleme gibi görünüyor.



Bolu Belediyesi ekipleri bu başvuruya 2 Ocak 2025 günü olumlu yanıt veriyor.



Belgede yangın söndürme cihazı, acil aydınlatma, kaçak akım rölesi bulunduğu kayıt altına alınıyor.



Raporda, “Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe uygundur.” deniyor.

Olumsuz yanıt alan şirket, 24 Aralık'ta başvurusunu geri çekti. Şirketin bu kararına karşılık, belediyenin eksiklikleri savcılığa bildirmesi gerektiği belirtiliyor.

TANJU ÖZCAN’DAN İDDİALARA YANIT



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün gece katıldığı televizyon programlarında söz konusu raporlara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Mevzuata göre, talep gelmesi halinde itfaiye müdürlüğünün yangın yeterlilik incelemesi yapabileceğini söyleyen Tanju Özcan, “16 Aralık’ta arkadaşlarımız gelip, inceliyor. 8 tane marjinal sorun bulunuyor ve 15 gün süre veriliyor. Bir nüshasını da kendilerine teslim ediyor. Onlar 15 gün içinde yerine getireceklerine 24’ünde ‘Başvurumuzu geri çekiyoruz’ diyorlar.” şeklinde konuştu.



Özcan, şirketin başvuruyu geri çekme kararının maliyetlerden kaçmak için alınmış olabileceğini söyledi. Bolu Belediye Başkanı, “3224 metrekarelik yer için yangın güvenliğine uygunluk raporu istenmiş sonuçta. Biz de ‘Şunları yerine getirirseniz veririz’ demişiz. İtfaiye müdürüm ve ilgili başkan yardımcım gözaltında. Savcılık adına jandarma yürütüyor soruşturmayı. Biz bu tahribatsız asıl belgeyi verdik.” ifadelerini kullandı.

2 Ocak 2025'te verilen yangın yeterlilik belgesinin 70 metrekarelik kafe/restoran bölümünü kapsadığı görülüyor. Bu evrak, belediyenin gerekirse denetim yapabildiğine delil olarar gösteriliyor.