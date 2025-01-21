Otel faciasında tedavi gören vatandaşlar hakkında ALO 184'ten bilgi alınabilecek

Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya'daki otel yangını ile ilgili bir açıklama yaptı.



Yangında tedavi gören yakınları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların ALO 184 hattına arayabilecekleri bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:



"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan yakınlarınızın hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattını arayabilirsiniz."



NE YAŞANDI?



Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde sabaha karşı çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti. 51 kişi ise yaralandı. Bir yaralının durumunun ağır olduğu açıklandı. 17 vatandaş gerekli müdahale yapılarak taburcu edildi.



Ahşap diş cepheye sahip oteldeki yangın hızla yayıldı. Otelde yangın kâbusunu yaşayanlar çarşaflarla pencerelerden sarkarak kurtulmaya çalıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, faciaya ilişkin "Olayın aydınlatılması sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır. Acımız büyük." açıklaması yaptı.

