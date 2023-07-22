Otel havuzunda vahşet: Eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü

Nevşehir'de bir kişi otel havuzunda eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü.

Yeni Mahalle Kızılırmak Caddesi'ndeki bir otele gelen Y.T, burada havuzda yüzen eşi Z.T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.



Tartışmanın devam etmesi üzerine Y.T. bıçakla eşi Z.T. ile kızı H.T'yi bıçakla yaraladı.



Otel çalışanlarının ihbarı üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

