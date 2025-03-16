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Otel inşaatında ölüm

İstanbul Başakşehir'deki bir otel inşaatında elektrik akımına kapılan 21 yaşındaki işçi Alihan Arla hayatını kaybetti.

Otel inşaatında ölüm

İstanbul'un Başahşehir ilçesindeki bir inşaatında, iddiaya göre beton atma işlemi yapılırken Alihan Arla (21) henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Yaralanan işçi inşaat sahasında mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

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