Otel kendini tarif etmiş: Bir deli adamın hikayesi
78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal otelinin internet sitesindeki tanıtım dikkat çekti. Otel kurucusu ve şu anki sahiplerinin babası Mazhar Murtezaoğlu için "deli adamın hikayesi" deniliyor. Murtezaoğlu, 2019 yılında hayatını kaybettiğinde oteli kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül devraldı. 1978 yılında Kartal otel ardından 1998 yılında ise son yangında kül olan Grand Kartal otel açılmış. Otel, video kayıtlarına göre 15 dakikada çıra gibi yandı. Aile bu otelin ardından başka oteller açmalarına rağmen, yaygın söndürme sistemi, yangın ihbar sistemi ve yönetmeliğe uygun merdiven için bile para harcamamış. Otelin 2-3 kez farklı ünitelere ruhsat almasına rağmen bir kez bile yangına uygunluk için adım atmadığı anlaşılıyor. Otel 2013 ve 2015 yılında içindeki bölümlere işletme ruhsatı almış ve bu ruhsatların yangın denetimiyle verilip verilmediği de belli değil.
36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Oteli, turizm tarihine kara leke olarak geçecek.
Yarıyıl tatilinde aileleriyle iyi zaman geçirmeye çalışan insanların bazıları hızla yayılan duman ve alevlerden kurtulmak için çocuklarını 13 kattan aşağı attı, kendilerini feda etti. 78 kişinin çoğu da duman nedeniyle yaşamını yitirdi.
ALEVLER 4 DAKİKADA KATI SARDI
Güvenlik videosu ve resmi olmayan raporlar, yangının geceyarısı saat 03.27'de elekrikli ızgaranın alev almasıyla başladığını gösteriyor.
Saat 03.30'a ait bir güvenlik kamerası kaydı, otelin bazı odalarında ışıkların yandığını, resepsiyonun da açık olduğunu gösteriyor.
03.31 sıralarında otelin yangının başladığı belirtilen yamaç tarafından bazı insanlar görülüyor ve alevler artık farkediliyor.
4 veya 5 dakika içinde alevler ciddi artış göstermiş durumda. Saat 03.32 de dışarıya doğu büyük bir alev parlaması görülüyor. Bu parlamanın 4. kattaki mutfağın camlarının sıcaktan artık parçalanması sonrası meydana geldiği tahmin ediliyor.
YANGIN NASIL BU KADAR HIZLI YAYILDI?
Saat 03.27'de ızgaranın alev almasının ardından çok kısa sürede mutfak ve restoran bölümü şiddetli yanmaya başlamış gibi. Mutfaktaki yangın, tavanın reçineli OSB kaplı, kirişlerin çam kerestesi olması ve bütün oturma gruplarının ahşap malzemesinden imal edilmesi nedeniyle hızla yayılmış olabilir. Ancak, bu bölümün nasıl bu kadar hızla yandığı bilirkişi raporlarında netleştirilecek. Aynı şekilde, saat 03.27'de mutfakta yangının başlamasının ardından çıkan dumanlar yangın merdiveni olduğu iddia edilen boşluğu kullanarak bütün üst katlara yayıldı. Bu yayılmanın hızı ve şiddeti de dikkat çekiyor.
Saat 03.31 ile saat 03.42'e gelindiğinde, otel durumu farketip kaçanların kurtulduğu, bazı kişilerin yanan cephenin orada görüldüğü bir can pazarına dönüşüyor. Bu kişilerin bir bölümü muhtemelen katlardan aşağıya, sundurmalara atlayarak inen insanlar. Saat 03.42'den itibaren dumanlar artık iyice görülüyor, çatı katına kadar ulaşmış durumda. Otel artık çıra gibi yanmaya başlıyor.
"DELİ ADAMIN HİKAYESİ"
Kartalkaya bölgesinde ilk otel 1978'de kuruldu. Murtezaoğlu ailesi, Kartal Oteli’nin ardından ek binası ve daha sonra da Grand Kartal Oteli yaptı. Yanan otel 1998 yılında hizmete girdi. Kayak merkezinin ismi ise Mazhar Murtezaoğlu’nun "Kartal" ismini verdiği otellerine atıfla "Kartalkaya" oldu.
Grand Kartal oteli, internet sitesini kapattı ancak şu bilgiler yer alıyordu.
"Hikayemiz, bir deli adam Mazhar Murtezaoğlu ile başlıyor. Günümüzde kayak turizmi deyince akla ilk gelen Kartalkaya’yı Kartalkaya yapan Mazhar Murtezaoğlu’nun hikayesiyle başlıyor Grand Kartal Otel’in de hikayesi.."
Aslen Rizeli olan Mazhar Murtezaoğlu, orman mühendisiyken 1960’ta Bolu’ya gelmiş. Bolu Dağı’nda o zamanki adıyla Bolu Dağı Kantini’ni kurdu.
DOMATES ÇORBASIYLA ÜNLÜ OLMUŞ
Bolu Dağı yolunda tesis işleten Murtezaoğlu, siteye göre, "Restoranın domates çorbası, tostu ve dağ çileği reçeli o günlerde oraya uğramış herkesin hafızasında yer edinmiş. Daha sonra yine Bolu Dağı’nda Ankara-İstanbul arasında Koru Otel’i yapmış Mazhar Murtezaoğlu. Daha sonraki senelerde İsviçre’ye giden Mazhar Murtezaoğlu Türkiye’deki dağlarda da kış turizminin yaşatılabileceğini düşünmüş. Bolu’ya döndüğünde Kartalkaya’yı gözüne kestirmiş."
Kendisine "Deli" denmesine rağmen, kayak oteli açan Murtezaoğlu, siteye göre daha sonra yatırımlarını büyüttü:
"Grand Kartal Otel’den sonra Mazhar Murtezaoğlu’nun kızı ve damadı yine Bolu’da, Karacasu beldesindeki 300 dönümlük bir meşe ormanı içinde yaptıkları yeni otelleri 5 yıldızlı GAZELLE RESORT & SPA ile Türkiye’nin en kapsamlı spa otelini 2012 yılında hizmete açmış bulunmaktalar."
Aile, sürekli otel açmasına rağmen, görüldüğü gibi Grand Kartal oteline düşük bir yatırımla yangın uyarı sistemi bile yapmamış. Otelin ne yangın merdiveni sistemi var, ne de yangın söndürme sistemi tekniğe uygun. Yangın merdiven boşluklarına küçük odalar yapıldığını ileri süren de var.
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