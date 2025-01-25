Otel kendini tarif etmiş: Bir deli adamın hikayesi

36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Oteli, turizm tarihine kara leke olarak geçecek. Yarıyıl tatilinde aileleriyle iyi zaman geçirmeye çalışan insanların bazıları hızla yayılan duman ve alevlerden kurtulmak için çocuklarını 13 kattan aşağı attı, kendilerini feda etti. 78 kişinin çoğu da duman nedeniyle yaşamını yitirdi. ALEVLER 4 DAKİKADA KATI SARDI Güvenlik videosu ve resmi olmayan raporlar, yangının geceyarısı saat 03.27'de elekrikli ızgaranın alev almasıyla başladığını gösteriyor. Saat 03.30'a ait bir güvenlik kamerası kaydı, otelin bazı odalarında ışıkların yandığını, resepsiyonun da açık olduğunu gösteriyor. 03.31 sıralarında otelin yangının başladığı belirtilen yamaç tarafından bazı insanlar görülüyor ve alevler artık farkediliyor. 4 veya 5 dakika içinde alevler ciddi artış göstermiş durumda. Saat 03.32 de dışarıya doğu büyük bir alev parlaması görülüyor. Bu parlamanın 4. kattaki mutfağın camlarının sıcaktan artık parçalanması sonrası meydana geldiği tahmin ediliyor.

Ortaya çıkan güvenlik kayıtlarında otelin 15 dakikada çıra gibi yandığı görülüyor.

YANGIN NASIL BU KADAR HIZLI YAYILDI? Saat 03.27'de ızgaranın alev almasının ardından çok kısa sürede mutfak ve restoran bölümü şiddetli yanmaya başlamış gibi. Mutfaktaki yangın, tavanın reçineli OSB kaplı, kirişlerin çam kerestesi olması ve bütün oturma gruplarının ahşap malzemesinden imal edilmesi nedeniyle hızla yayılmış olabilir. Ancak, bu bölümün nasıl bu kadar hızla yandığı bilirkişi raporlarında netleştirilecek. Aynı şekilde, saat 03.27'de mutfakta yangının başlamasının ardından çıkan dumanlar yangın merdiveni olduğu iddia edilen boşluğu kullanarak bütün üst katlara yayıldı. Bu yayılmanın hızı ve şiddeti de dikkat çekiyor. Saat 03.31 ile saat 03.42'e gelindiğinde, otel durumu farketip kaçanların kurtulduğu, bazı kişilerin yanan cephenin orada görüldüğü bir can pazarına dönüşüyor. Bu kişilerin bir bölümü muhtemelen katlardan aşağıya, sundurmalara atlayarak inen insanlar. Saat 03.42'den itibaren dumanlar artık iyice görülüyor, çatı katına kadar ulaşmış durumda. Otel artık çıra gibi yanmaya başlıyor.

Murtezaoğlu, 2019 yılında öldüğünde oteli kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül devraldı. Patron Halit Ergül’ün ortaklarının aile bireyleri olduğu ortaya çıktı.

"DELİ ADAMIN HİKAYESİ" Kartalkaya bölgesinde ilk otel 1978'de kuruldu. Murtezaoğlu ailesi, Kartal Oteli’nin ardından ek binası ve daha sonra da Grand Kartal Oteli yaptı. Yanan otel 1998 yılında hizmete girdi. Kayak merkezinin ismi ise Mazhar Murtezaoğlu’nun "Kartal" ismini verdiği otellerine atıfla "Kartalkaya" oldu. Grand Kartal oteli, internet sitesini kapattı ancak şu bilgiler yer alıyordu. "Hikayemiz, bir deli adam Mazhar Murtezaoğlu ile başlıyor. Günümüzde kayak turizmi deyince akla ilk gelen Kartalkaya’yı Kartalkaya yapan Mazhar Murtezaoğlu’nun hikayesiyle başlıyor Grand Kartal Otel’in de hikayesi.." Aslen Rizeli olan Mazhar Murtezaoğlu, orman mühendisiyken 1960’ta Bolu’ya gelmiş. Bolu Dağı’nda o zamanki adıyla Bolu Dağı Kantini’ni kurdu.

Grand Kartal Otel'in kurucusu ve şu anki sahiplerinin babası Mazhar Murtezaoğlu