Otel odasında Hollandalı turistin şüpheli ölümü

Manavgat'ta bir otelde tatil yapan 63 yaşındaki Hollandalı Johann Franz odasında ölü bulundu.  Franz'ın kalp ilacı kullandığı öğrenilirken ölüm nedeni adli tıp raporuna göre belirlenecek.

Otel odasında Hollandalı turistin şüpheli ölümü

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelde tatilini geçiren Hollanda uyruklu Johann Franz (63) sabah odaya giren otel görevlisi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Hollandalı turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp ilacı kullandığı öğrenilen Hollanda uyruklu Johann Franz'ın cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Özel okul kantinlerinde iki kat zam

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa'da vahşet: Bacakları kesilmiş kedi bulundu

Manisa'da vahşet: Bacakları kesilmiş kedi bulundu

Tedavi için gittiği hastanede ölü olduğunu öğrendi!

Tedavi için gittiği hastanede ölü olduğunu öğrendi!

İstanbul'da okul servislerine denetim

İstanbul'da okul servislerine denetim

Datça’da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça’da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 45 idari personel alacak: BDDK idari personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 45 idari personel alacak: BDDK idari personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı: Yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı: Yüzde 71'e ulaştı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...