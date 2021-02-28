Otel odasında kadın cinayeti

NTV Haber - DHA 28.02.2021 - 15:20 | Son Güncelleme : 28.02.2021 - 15:21
Nevşehir'de tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.
Halis D., kız arkadaşı Pınar Can ile kent merkezindeki bir otele gitti.
İkili arasında kıskançlık meselesinden tartışma çıktı. Halis D., 33 yaşındaki Pınar Can'ı bıçaklayarak öldürdü.
Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cinayet zanlısı gözaltına alındı. Zanlının bir ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.