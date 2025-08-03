Otel odasında komodo ejderi alarmı

Dünyanın en büyük kertenkele türü olan ölümcül zehre sahip komodo ejderi, Malezya Manukan Adası'ndaki otelin misafirlerine kötü bir sürpriz yaptı.



Otel çalışanları hayvanı yakalamaya çalıştı.



Uzun uğraşlarından ardından ejder odadan çıkarıldı.



Keskin dişlere sahip bu hayvanların ısırıkları da zehirli.



Kan pıhtılaşmasını engelleyen zehri sebebiyle, komodo ejderi ısırığı çoğu zaman ölümcül olabiliyor.

