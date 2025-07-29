Otel odasında rahatsızlanan Belçikalı turist hastanede öldü

Manavgat ilçesinde 60 yaşındaki Belçikalı Stoop Johan Alfons tatilini geçirmekte olduğu Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde bulunan 5 yıldızlı oteldeki odasında rahatsızlandı.

Sağlık ekiplerinin otel odasındaki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Stoop Johan Alfons, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.