Otel odasında rahatsızlanan Belçikalı turist hastanede öldü

Antalya'da tatilini geçirdiği 5 yıldızlı otel odasında rahatsızlanan Belçikalı turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otel odasında rahatsızlanan Belçikalı turist hastanede öldü

Manavgat ilçesinde 60 yaşındaki Belçikalı Stoop Johan Alfons tatilini geçirmekte olduğu Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde bulunan 5 yıldızlı oteldeki odasında rahatsızlandı.

Sağlık ekiplerinin otel odasındaki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Stoop Johan Alfons, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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