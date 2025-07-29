Otel odasında rahatsızlanan Belçikalı turist hastanede öldü
Antalya'da tatilini geçirdiği 5 yıldızlı otel odasında rahatsızlanan Belçikalı turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Manavgat ilçesinde 60 yaşındaki Belçikalı Stoop Johan Alfons tatilini geçirmekte olduğu Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde bulunan 5 yıldızlı oteldeki odasında rahatsızlandı.
Sağlık ekiplerinin otel odasındaki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Stoop Johan Alfons, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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