Otel odasında şüpheli ölüm

Polis ekipleri, İslambey Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki otelde kalan ve şeker hastası olduğu belirtilen bir kadının nefes alamadığına ilişkin ihbar üzerine harekete geçti.



Otele gelen polis ekipleri, 38 yaşındaki Cemal A. ile aynı odada kalan kadını hareketsiz yatarken buldu.



Sağlık ekipleri, Gaye A.'nın öldüğünü belirlerken, Cemal A. gözaltına alındı.



NEFES ALMADIĞINI FARK ETTİ

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde Gaye A. ile gönül ilişkisi bulunduğunu iddia ederek, 9 Aralık'ta akşam saatlerinde birlikte otele geldiklerini anlattı.



Kadının saat 23.00'de rahatsızlandığını öne süren Cemal A. duş aldıktan sonra dinlenmek için uyuduğunu kaydetti.



Zanlı, sabaha karşı uyandığında ise Gaye A.'nın nefes alamadığını fark ederek, durumu resepsiyona ilettiğini belirtti.



Kadının cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.