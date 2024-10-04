Otel odasındaki şüpheli ölüm

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde bulunan bir hotelde meydana geldi.

2 gün önce hotele giriş yapan ve bugün çıkış yapması gereken Ömer Saydam'a (21) ulaşamayan görevliler yedek anahtarla odaya girdi. Saydam'ı hareketsiz şekilde gören görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yapılan kontrollerde Saydam'ın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Aşık Veysel Caddesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Saydam'ın Şırnak ilinde bulunan yakınları kendisine ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi.

İNTİHAR MI?

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Ömer Saydam'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro ekipleri Saydam'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de çalışmalarını yürütüyor.