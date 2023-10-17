Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar belli oldu

İstanbul’da otel sahibi çiftin öldürülmesine ilişkin görülen davada karar çıktı.



Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ferhat Yıldız, SEGBİS ile bağlanırken diğer 2 tutuklu sanık, maktullerin aileleri ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.



Söz hakkı verilen şikayetçiler sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi.



“KİM KARLI ÇIKMIŞSA ASIL SUÇLU ODUR”



Asıl suçluların kendilerinin olmadığını savunan Ferhat Yıldız, “Bu olaydan kim karlı çıkmışsa asıl suçlu odur. Ben yapmadım" dedi.



Mühyettin Yıldız ise, “Amcamı yıkayan ben, toprağa gömen ben. Avcılar belediye başkanı geçen celse destek için gelmiş. Madem öyle cenazede niye yoktu" dedi.



Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Aleyna Yıldız ise, “Benim hayatım söz konusu. Benim üzerime atılı 2 konu var. Biri gece dışarı çıkmamla ilgili, olayların bu raddeye geleceğini tahmin etmedim. O gün kötü bir gün geçirdiğimden dışarı çıktım ve bunu aileme söylemek istemedim. Bu yüzden tanık olarak ifadem alındığında bunu söylemedim. Hepsi bu. Ben ağabeyimle gece hiç konuşmadım. Bahsedilen numara babama aittir. Babam aynı evde bulunduğumuzda da beni arar. Ben mağdurum, benim ne amcamla ne yengenle bir husumetim yok. İki senedir suçsuz günahsız yere tutukluyum. HTS raporlarında da amcamla ortak bazımın bulunmadığını kanıtlamıştır.” diye konuştu.



MAHKEME KARARINI AÇIKLADI



Mühyettin Yıldız ve Ferhat Yıldız’a amcalarına ve yengelerine yönelik “Kasten öldürme” suçunu işlediklerinden iki kez müebbet hapis cezası verilirken; Aleyna Yıldız, amcasına yönelik “Kasten öldürme” suçunu işlemesi gerekçesiyle bir kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Aleyna Yıldız “Ruhsatsız silah taşıma” suçundan 2 yıl hapis cezası ve 1600 TL adli para cezasına çarptırıldı.



Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız ise 3 ayrı suçtan ayrı ayrı toplamda 8 yıl hapis ve 1600 TL adli para cezasına hükmedildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TEPKİ GÖSTERDİ



Duruşma sonrası gazetecilere açılamalarda bulunan Esra Yıldız’ın annesi Yasemen Dallı verilen karara gözyaşları içerisinde isyan etti.



“Bizim adaletten beklediğimiz karar bu değildi. Bu planlayarak ve hunharca işlenen bir cinayet, iki kişinin bu şekilde öldürülmesine asla yalnızca müebbet hapis cezası verilemez.” diyen Dallı, “Benim kızım en güvenli olduğu yerde evinde pijamalarıyla boğazı kesilerek öldürüldü.” şeklinde konuştu.