Otel servisi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Serhat Ertaş'ın kullandığı motosiklet, 1017. Sokak kesişimine geldiğinde sokaktan çıkan Mühsin H.'nin kullandığı otel servisi midibüse ön sol tamponundan çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Serhat Ertaş (25) ile motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Bengi'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Ertaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Emine Bengi'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Otel servisi sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, sürücüye ayrıca ters yönden gelmek suçundan 9 bin 267 TL para cezası uygulandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde otel servisi ters yoldan çıkarken, hızlı olduğu gözlenen motosikletin çarpmasıyla birlikte motosiklet sürücüsünün kaskının başından fırladığı, sürücü ve motosikletteki yolcunun kaldırıma savrulduğu, vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.