Otel yangını faciasında Araştırma Komisyonu üye seçimi kararı Resmi Gazete'de

Karara göre, Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok oldu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak Komisyon Başkanvekili, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver Komisyon Sözcüsü, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan da Katip Üye olarak belirlendi.



Komisyon üyeleri, AK Parti'den Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Muğla Milletvekili Kadem Mete, Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, CHP'den Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Sururi Çorabatır, Bolu Milletvekili Türker Ateş, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, DEM Parti'den Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, MHP'den Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İYİ Partiden Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ve Yeni Yol Partisinden Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'dan oluştu.

KARTALKAYA OTEL YANGINI FACİASI



21 Ocak 2025'te Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Yangın, otelin dördüncü katındaki restoran bölümünde başladı ve ahşap kaplamaların da etkisiyle hızla yayıldı. Otelde 238 misafir bulunuyordu.



Görgü tanıkları, yangın alarmının çalmadığını ve acil çıkışların yetersiz olduğunu belirtti. Bazı misafirler, pencerelerden çarşaflarla inmeye çalışırken, bazıları da panikle camlardan atladı. İtfaiye ekiplerinin, otelin konumu ve hava şartları nedeniyle olay yerine ulaşmasının bir saatten fazla sürdüğü bildirildi.



19 KİŞİ TUTUKLANDI



Faciayla ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 30 kişiden, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken bir şüpheli ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.