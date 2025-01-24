Otel yangını faciasında ölen Defne İnal ve kızları toprağa verildi

Yangında hayatlarını kaybeden anne ve 2 kızının cenaze namazı, Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılındı. Bir mağazada satış müdürü olarak çalışan anne Defne İnal (44) ile kızları Dila (9) ve Ela İnal (7) için düzenlenen törende Defne İnal'ın tabutu çiçeklerle bezendi.



Defne İnal'ın eşi Burak İnal, annesi Gülin Güler ve babası Sermet Arkadaş ile aile yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Burak İnal, olay sırasında İstanbul'da bulunduğunu, televizyonu açtıktan sonra yangından haberi olduğunu söyledi.



İnal, eşine telefonla ulaşamayınca otele gittiğini belirterek, "Bütün hastaneleri gezdik, en son Adli Tıp Kurumu'na gittim. Oradaki memura 'Bakılacak bir yer daha var mı?' diye sordum. İçeri girmek istemediğimi, bir yer daha varsa söylemesini rica ettim. Beni yönlendirdi ama orada da yoklardı. Daha sonra aynı günün akşamı teşhis ettim." diye konuştu.



Baba İnal, ihmal iddialarıyla ilgili ise "Böyle bir şeyin olması kabul edilebilir değil. Devletimize güvenim sonsuz, gereken yapılacaktır." dedi.



Kızlarının yola çıkmadan önce çekilen son fotoğraflarını yakasında taşıyan İnal, son görüşmelerini ise şu sözlerle anlattı:



"Sen dünyanın en iyi babasısın.' demişti. Kızlarımla çok güzel vakit geçirdim. Bu, yola çıkmadan önceki fotoğraflarıydı. Her dakikamı dolu dolu geçirdim. Hep 'Bugün gitsem gözüm arkada kalmaz.' derdim ama onların gideceğini düşünmemiştim."



Anne ve 2 kızının cenazeleri öğle vakti kılınan namazın ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.



