Otel yangınından üçüncü acı haber: Eşi ve oğlunun yanına defnedildi

Uludağ'daki yangında patlama iddiası Haberi Görüntüle

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da yapılan denetimlerde, 1’inci Bölge’de bulunan Kervansaray Otel, mimari, yangın tesisat ve yangın algılama sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatıldı.



Kayak malzemesi kiralayan ve otel görevlilerinin kaldığı binada, geçen hafta perşembe sabaha karşı yangın çıktı.

Yanan otel eksikleri nedeniyle daha önce kapatılmıştı.

YANGIN MANGALDAN SIÇRAYAN KIVILCIMLA BAŞLADI Otelde konaklayan bir grup gencin, kafe-restoran bölümündeki şöminenin yanına bıraktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımların, süs bitkisini tutuşturmasıyla çıkan yangına, Uludağ’daki itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Yangında can veren Yahya Usta ve oğlu Berkin Usta

DOKUZ KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Binayı tamamen saran alevler güçlükle söndürülürken, dumandan etkilenen dokuz kişi tahliye edildi. Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti, eşi Fikriye Usta da hastaneye kaldırıldı.



Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Fikriye Usta da dün yaşamını yitirdi.

Fikriye Usta gözyaşlarıyla uğurlandı