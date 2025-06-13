Otelde kanlı gece: Arkadaşını bıçakladı

Bartın'da Kanlıırmak Caddesi'ndeki bir otel odasında birlikte kalan arkadaşlar Z.G. (23) ve M.B (21) arasında saat 03.00 sıralarında iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B., yanındaki bıçakla Z.G.'yi göğsünden ve sırtından bıçakladıktan sonra kaçtı.

Oteldeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Z.G., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Z.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan M.B., polis tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.