Otelde korkunç olay: Uyuyan resepsiyonist göğsünden bıçaklandı

Taşpazar Mahallesi'ndeki 4 gündür otelde konaklayan Sinan K., belirlenemeyen nedenle kanepede uyuyan resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya'yı göğsünden bıçakla yaraladı.

Durumu fark eden otel çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 68 Aksarayspor'un taraftar grubu liderlerinden de olan Ahmet Kaya, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.