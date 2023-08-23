Otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor öldü

İstanbul Avcılar'da otelde silahlı saldırıya uğrayan Doktor İbrahim Karahan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili biri kadın iki kişiyi gözaltına aldı.

Otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor öldü

Avcılar'da bir doktor sonucu hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde İbrahim Karahan ile Ali Asker Kıtay arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kıtay silahla Karahana'a ateş etti. Ardından Kıtay yanındaki kadınla birlikte otomobile binerek kaçtı. Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polisin çalışmasıyla Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi.

Otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor öldü - 1

"BAĞIRMA SESLERİ ÜZERİNE DIŞARI ÇIKTIK"

Olayı gören Zilan Şengel, bir kadının bağırma sesleri üzerine dışarı çıktıklarını ardından polis ve ambulans ekiplerinin geldiğini belirterek, “Sonradan adamın vefat ettiğini duyduk." dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adli Tıp Kurumu önüne gelen Karahan'ın yakınları işlemlerin ardından cenazeyi aldı.

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