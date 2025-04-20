Otelde sır ölüm
İstanbul Küçükçekmece'de bir otelde ölüm yaşandı. Henüz nedeni bilinmeyen ölümde 60 yaşındaki Olcay Barut hayatını kaybetti.
Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir otelde görevliler, bir müşteriden haber alamayınca odasına girdi.
60 yaşındaki Olcay Barut'u odada hareketsiz halde bulan görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Otele gelen ekipler, Barut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Barut'un cesedi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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