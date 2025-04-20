Otelde sır ölüm

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir otelde görevliler, bir müşteriden haber alamayınca odasına girdi.



60 yaşındaki Olcay Barut'u odada hareketsiz halde bulan görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Otele gelen ekipler, Barut'un hayatını kaybettiğini belirledi.



Barut'un cesedi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.