Otelde taşkınlık yaptığı iddia edilen turist hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iddiaya göre, bir turist çıkardığı taşkınlık sonrası otel çalışanları ile yaşadığı tartışmanın ardından kelepçe takılarak müdahale edildikten sonra hayatını kaybetti.

Otelde taşkınlık yaptığı iddia edilen turist hayatını kaybetti

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan Ömer Tatil Köyü otelinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tatil yapmak amacıyla Bulgaristan'dan 'na gelen 35 yaşındaki Plamen Dinev, iddiaya göre alkolü fazla kaçırınca otel içinde bağırmaya başladı. görevlileri tarafından defalarca uyarılan Dinev, hiçbir uyarıya aldırış etmedi.

Otel personelleri ile Bulgar vatandaş arasında arbede yaşandı. Otel güvenliği tarafından müdahale edilen Dinev, güvenlikler tarafından kelepçe ile zapt edildi. Bu sırada bir anda hareketsiz kalan Dinev, yere yığıldı. Otel personelleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 35 yaşındaki Bulgar vatandaş Plamen Dinev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Dinev'in naaşı otopsisi yapılmak üzere Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından otele gelen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri detaylı soruşturma başlattı.

Tüm kameralara el koyan ekipler, Bulgar vatandaşı ile arbede yaşayan 14 otel personelini gözaltına aldı. Plamen Dinev'in kesin sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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