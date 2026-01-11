Otelde yangın paniği. 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir otelde yangın çıktı.

Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Sur ilçesi Cami Kebir Mahallesi'nde bulunan bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 10 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.