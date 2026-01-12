Otelde yangın paniği. Mahsur kalanlar var
12.01.2026 02:09
Son Güncelleme: 12.01.2026 02:33
İHA, AA
Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir otelin bodrum katında yangın çıktı. Üst katlarda bulunan vatandaşlar yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi ve tahliye çalışmaları sürüyor.
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde bulunan 5 katlı otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelin bodrum katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Tüm binayı kaplayan yoğun duman nedeniyle üst katlarda bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak ve mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.
Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 8 kişiyi ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, alevleri kontrol alan itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor .
