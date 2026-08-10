Oteldeki havuz bakımı 15 kişiyi hastanelik etti
10.08.2026 02:23
DHA
Bodrum'da bir otelde havuz bakımı sırasında sızan gazın zehirlediği 15 kişi hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bağlı Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir otelde yürütülen havuz bakımı sırasında gaz sızıntısı meydana geldi.
O sırada havuz çevresinde bulunan; bulantı, baş dönmesi ve solunum sıkıntısı yaşayan kişilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Gazdan etkilenen 15 kişi, ambulanslar ve özel araçlarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.