Oteldeki restorana "uygunluk" raporu

Kartalkaya'daki yangın faciasının yaşandığı oteldeki restoranın 19 gün önce Bolu Belediye Başkanlığı'na bağlı itfaiye Müdürlüğü tarafından denetlendiği ve restorana uygunluk raporu verdiği ortaya çıktı.

Oteldeki restorana "uygunluk" raporu

2 Ocak 2025 tarihinde verildiği tespit edilen raporda 70 metrekarelik kafe restorana yangın güvenliği yönünden incelemelerin tamamlandığı görüldü.

İşyeri içerisinde bir adet 6 kilogramlık KKT'li yangın söndürme cihazlarının, kaçak akım rölesinin, işyerinde acil aydınlatmanın mevcut olduğu tespit edildi.

Ayrıca işyerinde LPG türü parlayıcı ve patlayıcı maddelerin de bulundurulmaması gerektiği vurgulanan raporda "Yangına sebep olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir. Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği'ne göre uygundur." ifadeleri kullanıldı.

Oteldeki restorana "uygunluk" raporu - 1
Kartalkaya'daki yangına ilişkin sorular: Alevler neden bu kadar hızla yayıldı?

Kartalkaya'daki yangına ilişkin sorular: Alevler neden bu kadar hızla yayıldı?

Haberi Görüntüle

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Kartalkaya'daki otel faciasında çaresizlik ve kurtuluş mücadelesinin görüntüleri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...