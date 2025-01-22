Oteldeki restorana "uygunluk" raporu
Kartalkaya'daki yangın faciasının yaşandığı oteldeki restoranın 19 gün önce Bolu Belediye Başkanlığı'na bağlı itfaiye Müdürlüğü tarafından denetlendiği ve restorana uygunluk raporu verdiği ortaya çıktı.
2 Ocak 2025 tarihinde verildiği tespit edilen raporda 70 metrekarelik kafe restorana yangın güvenliği yönünden incelemelerin tamamlandığı görüldü.
İşyeri içerisinde bir adet 6 kilogramlık KKT'li yangın söndürme cihazlarının, kaçak akım rölesinin, işyerinde acil aydınlatmanın mevcut olduğu tespit edildi.
Ayrıca işyerinde LPG türü parlayıcı ve patlayıcı maddelerin de bulundurulmaması gerektiği vurgulanan raporda "Yangına sebep olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir. Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği'ne göre uygundur." ifadeleri kullanıldı.
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