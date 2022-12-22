Otelden borç tahsili için kaçırdıkları adam kalp krizi geçirdi

İstanbul Avcılar'da alacaklıları tarafından kaldığı otelin önünden kaçırılan bir adam, saldırıya uğrarkenkalp krizi geçirdi. Suçunu itiraf eden iki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün saat 04.30 sıralarında E-5 Karayolu Beyoğlu Halıcıoğlu mevkisi Yan Yol çimenlik alanda meydana geldi.

'KONUŞACAĞIZ' BAHANESİYLE KAÇIRDILAR

İddiaya göre 42 yaşındaki Umut Bekdemir bir süre önce iki şahsa 60 bin lira borçlandı. Bekdemir, borcun bir kısmını ödeyerek ortadan kayboldu. Bekdemir’in iki alacaklısı, onu ararken bir süre sonra Avcılar’daki bir otelde kalmaya başladığını öğrendi.

Harekete geçen iki kişi, adamın kaldığı otelin çevresinde beklemeye başladı. Bir süre sonra Bekdemir’in otele yaklaştığını gören iki kişi, onu 'konuşacağız' bahanesiyle 34 BAL 258 plakalı araca alıp kaçırdı.

BORCU TAHSİL ETMEK İÇİN OTELİN ÖNÜNDEN KAÇIRDILAR

Bir süre sonra adamı E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkisi yan yolda bulunan çimenlik alana götürdüler.

Burada saldırganlar, alacaklarını tahsil etmek istediler ancak aralarında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Bekdemir, kaçarken ayağı takılır yere düştü.

Arkalarından koşan iki kişi tarafından yakalanarak yumruklanan adam, fenalaşarak kalbinin sıkıştığını söyledi.

Ardından ne yapacağını şaşıran saldırganlar sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

YUMRUK ATTIKLARI ADAM KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bekdemir’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı.

O esnada kalp krizi geçiren adam, kurtarılamayarak yolda hayatını kaybetti.

Adamın ölmesine neden olanlar ise, araçla ambulansı takip ederek hastaneye gitti. Hastane polisinin bilgi vermesi üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, hastaneye geldi.

Ölen adamın yüzünde kan lekelerinin, vücudunun çeşitli yerlerinden ise sıyrıklarla olduğunu tespit etmeleri üzerine saldırganlar sorguya alındı.

POLİSE OLAYI İTİRAF ETTİLER

Saldırganlar ifadelerinde, ölen adamın kendilerine olan 60 bin lira borcun bir kısmını ödediğini ancak geri kalan kısmını vermemesi üzerine Avcılar’da kaldığı otelde gittiklerini ve o otelin yakınlarına giderek bir süre Umut Bekdemir’i orada beklediklerini söyledi.

Adamı orada gördükleri esnada 34 BAL 258 plakalı araca aldıklarını söyleyen saldırganlar, Beyoğlu’ndaki çimenlik alanda konuştukları esnada Umut Bekdemir’in kaçmaya başladığını yaklaşık 200 metre sonra yere düştüğünü kaldırdıktan sonra yumruk attıkları esnada adamın kalbinin sıkıştığını ifade etti.

ADAMIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KİŞİLER TUTUKLANDI

Bunun üzerine gözaltına alınarak emniyete götürülen Abdullah D. (42) ve Emirhan İ. (30), işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan iki kişi, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ölen 42 yaşındaki Umut Bekdemir ise Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morgundaki otopsisinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Bekdemir cenazesi, Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Süme köyünde dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.