Otelin 7. katından düşen Ebru Cizdam'ın eşine takipsizlik kararı

İstanbul Beşiktaş'ta bir otelin 7. katından düşen Ebru Cizdam'ın tahliye edilen eşi hakkında takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca verilen takipsizlik kararına göre, Ebru Cizdam 25 yıldır gayri resmi nikahlı olduğu Özgür Aydoğan(42) ile kaldığı otelde 3 Mart 2022'de saat 01.10 sıralarında 714 numaralı odanın terasından düşerek yaşamını yitirdi.

Birlikteliklerinden biri 16, diğeri 23 yaşında iki çocukları da bulunan Özgür Aydoğan ile Ebru Cizdam(41) arasında olay öncesinde odalarına girmek üzereyken tartışma ve arbede yaşandı.

TUTUKLANDI

Bu arbedeye ilişkin otel görüntülerinin olması ancak düşme anına ilişkin ise kamera kaydı bulunmaması nedeniyle eylemin kendisine bağlı olarak mı, eşinin eylemine bağlı olarak gerçekleştiği konusunda şüphe üzerine "Kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Özgür Aydoğan, o gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Şüpheli Özgür Aydoğan polis ve savcılık ifadesinde, 2 Mart'ta eşiyle otelden ayrılarak bir gece kulübüne gittiklerini, yaklaşık dörder bira ve 5-6 tekila içtiklerini, saat 00.00 sıralarında eşinin oynamaya başladığını, kulüpte bulunan başka kadınları oynamaları için kollarından tutup sahneye çekmeye çalıştığı, bu sırada kendisinin eşini masalarına götürmek istediği, bundan dolayı eşiyle tartıştığını, eşinin yüzünü tırmaladığını anlattı.

Aydoğan, eşini pistten indirip hesabı kapattıktan sonra yaklaşık 300 metre uzaklıktaki otele yürüdüklerini belirterek "Ona, 'Neden insanları oynamaya zorluyorsun' dedim. Bana tekrar kulübe dönmek istediğini söyledi. Mahalle bekçileri bir sorun olup olmadığını sordu. Daha sonra otele girdik. Otele girerken bir sıkıntı yoktu. Eşim odaya girmek istemediği için kendisini yere attı. Onu odaya sokabilmek için kollarından tutup sürükledim" dedi.

"DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ"

Eşinin çantasında oda anahtarını bulmaya çalışırken o sırada eşinin de kendisine eliyle vurmaya çalıştığını söyleyen Aydoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kapıyı açtığımda eşim ayağa kalkıp gitmişti. Ben önce içeri girdim. Sonra eşimi aradım. Onu yangın merdivenlerinde oturmuş halde beklediğini gördüm. Odaya getirdim. Eşim sigara içmek için terasa çıktı. Ben de elimi yüzümü yıkamak için lavaboya gittim. Daha sonra ben de sigara içmek için terasa çıktım. Eşimi teras devamındaki çatı kısmına çıktığını ve denize baktığını gördüm. 'Ona ne yapıyorsun' diye sorunca bana döndü ve adım atarken dengesini kaybedip düştü."



"ALKOL ALDIĞINDA AGRESİFLEŞİRDİ"



Soruşturma sırasında ifadesi alınan Ebru Cizdam'ın babası Yaşar Cizdam ve kardeşi Öznur Cizdam ile 23 yaşındaki kızı İlayda Aydoğan'ın Ebru'nun alkol aldığında agresifleştiğini söyledikleri, eşi Özgür Aydoğan'ın sakin bir kişiliğe sahip olduğunu, Ebru'ya zarar verecek bir kişi olmadığını belirttikleri anlatıldı.



KANINDA KOKAİN BULUNDU



Adli Tıp Kurumu raporuna göre ölüme sebep olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile mümkün olduğu ve eylemin başkasının etkisiyle mi, kazayla mı meydana geldiğine ilişkin tıbben değerlendirme yapılamadığı belirtildi.

Otopsi raporunda ise ölenin kanında etanol, kokain ve burun sürüntüsünde de uyuşturucu maddelerden kokain ve metabolitlerinin bulunduğu ifade edildi. Özgür Aydoğan, eşinin uyuşturucu kullanmadığını, ancak gittikleri gece kulübünde başka kadınlarla lavaboya gittiğini, orada almış olabileceğini belirtti.



GÖRÜNTÜLERE GÖRE ŞÜPHELİNİN SALDIRGAN TUTUMU YOK



Takipsizlik kararında, görüntülere ve tanık ifadelerine göre şüpheli Özgür Aydoğan'ın olay öncesi saldırgan tutumunun olmaması, odaya girmek istemeyen eşini kolundan tutup çekmesinin onu oda içine sokmak amacıyla olduğu, Ebru Cizdam'ın odanın kapısı önünden ayağa kalkarak gitmesinden sonra ona sarılarak oda içerisine getirdiği belirtildi.



DÜŞME ANINDAN 5-10 SANİYE SONRA AŞAĞIYA BAKTI



Otel odasında boğuşma izi olmaması, tanık ifadesinde Ebru Cizdam'ın düşmesi anında değil, 5-10 saniye sonra Özgür Aydoğan'ı aşağıya bakarken görmüş olması, olay yeri inceleme raporuna göre terasın cam korkuluk önünde çamur ve ayak izi bulunduğu, çatı üzerinde çamur parçası olması ve Ebru'nun çorabında toprak lekesi olması, cam korkuluğun iki yetişkinin boğuşması halinde kırılacak bir yapıda olması, 1 metre 10 santimlik terastaki yüksekliğin bir kişinin rızası dışında çatıya götürülmesine engel olacak boyutta olması takipsizlik kararına gerekçe gösterildi.



"ALKOL VE UYUŞTURUCU ETKİSİNDE DENGESİNİ KAYBETTİ"



Kararda, Ebru Cizdam'ın odaya girdikten sonra çizmelerini çıkarıp balkona çıktığı, sonrasında teras köşedeki oturma yerinden istifade edip cam korkuluğu aşıp terasın çatı bölümüne ulaştığı, buradayken terasa çıkan Özgür Aydoğan'ın seslenmesi üzerine ona bakarken alkol ve uyuşturucu etkisinde dengesini kaybederek düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Soruşturma sırasında Özgür Aydoğan'ın 5 Mayıs 2022'de tahliyesine karar verildi. Savcılık, Özgür Aydoğan'ın kusuru olduğuna dair kamu davası açmaya yeterli delil bulunmadığından ölüm olayıyla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı karar verdi. Adli emanete alınan cep telefonlarının Özgür Aydoğan'a verilmesine karar verilerek karara 15 gün içinde itiraz yolunun açık olduğu da kaydedildi.

