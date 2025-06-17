Otelin barında öldürmüştü: 18 yıl sonra aynı polise yakalandı
Adana'da taksici Serkan Şaylanlı'yı öldüren ve girdiği cezaevinden firar eden Orhan Ayan, 18 yıl önce kendisini yakalayan ekipteki polisin kendisini tanıması üzerine yakalandı.
Adana'da 18 yıl önce bir taksicinin otelde öldürülmesinin ardından tutuklanan ve cezaevinden firar eden hükümlü, Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Şubat 2007'de merkez Seyhan ilçesindeki bir otelin barında taksi şoförü Serkan Şaylanlı'nın (24) öldürülmesiyle ilgili tutuklanan ve 2017'de cezaevinden firar eden Orhan Ayan'ı (43) yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.
ÇÖP ATMAK İÇİN ÇIKINCA YAKALANDI
Ekipler, firari hükümlünün Mersin'in Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, iki günlük bekleyişin ardından çöp atmak için dışarıya çıkan Orhan Ayan'ı yakaladı.
SAHTE KİMLİK VERDİ AMA POLİS HATIRLADI
Hükümlü, bu sırada kendisini yakalayan polislere başkası adına düzenlenmiş ve kendisinin fotoğrafının yer aldığı kimliği gösterdi.
Orhan Ayan, 18 yıl önce kendisini yakalayan ekipteki bir polisin tanıması nedeniyle kurtulma amacına ulaşamadı.
Parmak izi incelemesinde de yakalanan kişinin firari hükümlü Orhan Ayan olduğu tespit edildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ayan, daha sonra cezaevine gönderildi.
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