Otelin barında öldürmüştü: 18 yıl sonra aynı polise yakalandı

Adana'da taksici Serkan Şaylanlı'yı öldüren ve girdiği cezaevinden firar eden Orhan Ayan, 18 yıl önce kendisini yakalayan ekipteki polisin kendisini tanıması üzerine yakalandı.

Otelin barında öldürmüştü: 18 yıl sonra aynı polise yakalandı

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'da 18 yıl önce bir taksicinin otelde öldürülmesinin ardından tutuklanan ve cezaevinden firar eden hükümlü, Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Büro Amirliği ekipleri, 18 Şubat 2007'de merkez Seyhan ilçesindeki bir otelin barında taksi şoförü Serkan Şaylanlı'nın (24) öldürülmesiyle ilgili tutuklanan ve 2017'de cezaevinden firar eden Orhan Ayan'ı (43) yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Otelin barında öldürmüştü: 18 yıl sonra aynı polise yakalandı - 1 Serkan Şaylanlı, Seyhan'da bir otelde öldürülmüştü

ÇÖP ATMAK İÇİN ÇIKINCA YAKALANDI

Ekipler, firari hükümlünün Mersin'in Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, iki günlük bekleyişin ardından çöp atmak için dışarıya çıkan Orhan Ayan'ı yakaladı.

Otelin barında öldürmüştü: 18 yıl sonra aynı polise yakalandı - 2 Firari hükümlü Orhan Ayan

SAHTE KİMLİK VERDİ AMA POLİS HATIRLADI

Hükümlü, bu sırada kendisini yakalayan polislere başkası adına düzenlenmiş ve kendisinin fotoğrafının yer aldığı kimliği gösterdi.

Orhan Ayan, 18 yıl önce kendisini yakalayan ekipteki bir polisin tanıması nedeniyle kurtulma amacına ulaşamadı.

Otelin barında öldürmüştü: 18 yıl sonra aynı polise yakalandı - 3 Serkan Şaylanlı

Parmak izi incelemesinde de yakalanan kişinin firari hükümlü Orhan Ayan olduğu tespit edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ayan, daha sonra cezaevine gönderildi.

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