Otelin barında öldürmüştü: 18 yıl sonra aynı polise yakalandı

Adana'da 18 yıl önce bir taksicinin otelde öldürülmesinin ardından tutuklanan ve cezaevinden firar eden hükümlü, Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Şubat 2007'de merkez Seyhan ilçesindeki bir otelin barında taksi şoförü Serkan Şaylanlı'nın (24) öldürülmesiyle ilgili tutuklanan ve 2017'de cezaevinden firar eden Orhan Ayan'ı (43) yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.