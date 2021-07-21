Otelin ismi değişince onlarca tatilci mağdur oldu

Türkiye’nin farklı kentlerinden bir çok tatilci, bayram tatilini geçirmek için Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir beş yıldızlı otele rezervasyon yaptırdı.

Vatandaşların çoğu ödemesini peşin yaptı. 9 günlük bayram tatilinin açıklanmasıyla tatil yapmak üzere otellerine gelen onlarca tatilci geldiklerinde büyük şok yaşadı.

Tatilcilerin ödeme yaptıkları otelin bir süre önce ismi ve yönetimi değişti. Otel yönetimi ile görüşen onlarca tatilci kayıtlarının olmadığı için odalarına yerleşemedi.

Otelin girişinde çocuklarıyla mağdur olan yaklaşık 50’nin üzerinde aile, paralarını ödedikleri otelde tatil yapamayınca jandarma noktasına giderek şikayetçi oldu.Vatandaşlar mağdur oldukları anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.



Görüntüyü çeken kadın tatilci, “Otel burası arkadaşlar mağdur olduk, dolandırıldık. Görüldüğü üzere çocuklar falan perişan herkes. 1 yaşında çocuklar rezil oluyor. Gelen herkes geri dönüyor” diye konuştu.



Otel yetkilileri ise müşterilere isimlerinin ve rezervasyonlarının kendilerinde görünmediğini ileri sürdü.

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KURBAN KANI BARAJA AKTI