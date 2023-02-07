Oteller depremzedelere açıldı

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliği koordinasyonuyla oluşturulan deprem afeti destek koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen 'Deprem Kriz Toplantısında', afetten etkilenen yaklaşık 15 bin vatandaşımıza, oda konaklaması tahsis edeceğimizi bildirdik. Yüzyılın afeti olarak nitelendirilen ve kısa zaman diliminde 2 büyük depremin gerçekleştiği bölgelerdeki ağır iklim ve coğrafi koşullar, bölgedeki depremzedelerin acil olarak güvenli alanlarda barındırılmasını gerekli kılmaktadır" dedi.



Bu çerçevede, AKTOB yönetim kurulu üyeleri ve birlik üyeleriyle yoğun bir çalışma ve iş birliği içerisinde olduklarını duyuran Kavaloğlu, "Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının kısmen de olsa karşılanması konusunda iletişimimizi sürdürmekteyiz. Ülkemizin yaşadığı bu ağır tabloda, zarar gören vatandaşlarımızın bölgemizde konaklamalarına yönelik olarak oda tahsisinde bulunan ve bulunacak konaklama tesislerimizin yönetimlerine müteşekkiriz. Kriz Merkezi ile iletişimimiz 7/24 devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili iletişim kanallarımızdan sizleri bilgilendiriyor olacağız" diye konuştu.

TÜROFED'DEN İLK ETAPTA 9 BİN 450 ODA



Türkiye Otelciler Federasyonu'ndan (TÜROFED) yapılan ilk duyuruda, herkesi derinden sarsan deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren TÜROFED olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy koordinasyonunda çalışmalara derhal başlandığı belirtilerek, bu çalışmalar neticesinde an itibarıyla 17 bölge derneğinin desteğiyle 9 bin 450 odayı deprem bölgelerindeki koordinasyon merkezlerinden gelen talepler doğrultusunda, depremzedeler için hazır bulundurdukları açıklandı.



ÜCRETSİZ OTELLER SİTESİ OLUŞTURULDU



Deprem felaketi nedeniyle, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik internet üzerinden de site oluşturuldu. Özellikle deprem bölgesindeki iller ve yakın çevresindeki oteller olmak üzere Türkiye genelinde çok sayıda otel, depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti vermek için internet sitesine üye oldu. Site üzerinde ücretsiz hizmet verecek oteller isimleriyle yer alıyor. İnternet sitesine kısa sürede 200’ün üzerinde otel ücretsiz barınma imkanı sunmak için üyelik oluşturdu ve ayrılan oda sayısı da 1000’i aştı. İnternet sitesinde kampanyaya katılan tüm oteller illere göre sıralanıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI OTELCİLERLE BULUŞUYOR



Diğer yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Antalya’da otelcilerle Lara, Manavgat ve Alanya bölgelerinde üç ayrı toplantı gerçekleştirecek. Otelcilerle buluşacak Bakan Çavuşoğlu, depremzedeler için oteller tarafından tahsis edilecek oda sayıları ve konaklatılacak depremzede sayılarının artırılması yönünde görüşmeler yapacak. Toplantılarla, depremzedelerin özellikle Antalya başta olmak üzere, diğer illerde konaklatılmasına yönelik imkanların olabildiğince artırılması amaçlanıyor.