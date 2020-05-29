Oteller ne zaman açılacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, turizm sezonunun haziran başında başlacağınu duyurmuştu.

Dün kabine toplantısın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs önlemleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Bu kapsamnda 1 Haziran'dan sonra otellerin müşteri kabul etmesi bekleniyor.

Oteller corona virüs önlemlerine karşı hazırlıklarını yapmaya başladı

Otellerde de yeni sezon hazırlıkları da devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, virüsle mücadele için alınması gereken önlemleri içeren bir rehber hazırladı. Oda temizliğinden misafir kaydına kadar tüm işlemlerin nasıl yapılması gerektiği anlatmıştı.



OTELLERDE HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

* Kapalı ortamlar temizlik yapıldığı esnada ortamdaki camlar açık bulunacak, temizlik sonrası da en az 1 saat havalandırma yapılacak,

* Kapalı ortamlarda temizliği yapan kişi eldiven takmalı, her temizlik sonrası eldivenler çıkartılarak eller yıkanmalı,

* Otellerde özellikle sık kullanılan yerlerin temizlikleri sık sık yapılmalı,

* Tekstil ürünleri 60 ila 90 derece arasında yıkanmalı,

* Saunma, masaj salonları ve çocuk kulüplerinin mümkün olduğu kadar kullanılmaması,

* Çocuk oyun alanlarında; peluş oyuncakların ve top havuzlarının kullanılmaması (Temizliği zor olduğu için)

* Otel çalışanlarına hijyen eğitimi verilmesi gerektiği belirtilirken, fiziki mesafe ve corona virüs önlemlerine uyulması bekleniyor.

VİDEO: OTELLER İÇİN NORMALLEŞME PLANI (ARŞİV)