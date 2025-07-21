Otizm teşhisi konulmuştu: Üstün zekalı olduğu ortaya çıktı

''EZİLMİŞ HİSSEDEN BİR ANNEYDİM''

Anne Hayriye Öztürk, oğlunun yaşadığı değişimi şu sözlerle anlattı:

"3 yaşındayken konuşma güçlüğü çekiyordu ve otizm teşhisi konuldu. Daha sonra aldığı eğitimle kendi kendine okumaya ve yazmaya başladı. Çocuğuma ilk teşhis konulduğunda, asla gelişmeyecek ve hiç konuşmayacak gibi düşünmüştüm. Okula başlarken çok umutsuzdum. Sadece eğlendirecekler gibi düşünüyordum ama üstün zekâlı teşhisi konuldu. Önceden çok üzgün ve kendini ezilmiş hisseden bir anneydim. Şimdi daha gururlu ve mutluyum. Çünkü oğluma üstün zekâlı teşhisi konuldu.''

''GİTTİĞİ HİÇBİR YERİ UNUTMAZ''

Doğukan'ın öğretmeni özel eğitim uzmanı Gonca Özgül ise öğrencisinin geçirdiği değişimi şöyle aktardı:

"Doğukan ilk geldiğinde insanlarla temas etmekten nefret eden bir çocuktu. Sadece tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyordu. İlk olarak duygu bütünleme eğitimi yaptık. Daha sonra floortime eğitimiyle sosyalleşmesini sağladık. Şu an Doğukan'daki cevheri dışarıya çıkardık. Okul öncesi bir çocuk olmasına rağmen okuma yazmayı biliyor. Şu an İngilizce ve farklı dillerle ilgileniyor. Görsel zekâsı çok yüksek. Gittiği hiçbir yeri unutmaz. Aslında otizm korkulacak bir durum değil. Eğer çocukta bir yetenek varsa, keşfedilmesi gerekiyor.''