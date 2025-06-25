Otizmli çocuğa TIR'da dört gün boyunca istismar! Mahkeme kararını açıkladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otizmli çocuğun cinsel istismarına ilişkin davada tutuklu sanık 34 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz 2 sanığın beraatine karar verildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut C. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı, tutuksuz sanık Orhan D. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık Ümit T. duruşmaya katılmadı.

"EYLEMLERİ SİSTEMATİK ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ"

Söz verilen katılan vekilleri, sanıkların eylemlerinin sistematik şekilde olduğunu savunarak, üst sınırdan cezalandırılmalarını istedi.

Tutuklu sanık Mahmut C. atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık Orhan D. de geçmiş savunmalarını tekrar ederek, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mahmut C'nin, mağdur E.Z.İ'ye (15) karşı zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 22 yıl 6 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek suçundan 3 yıl ve fuhşa teşvik etmek suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 34 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Tutuksuz sanıklar Orhan D. ve Ümit T'nin, eylemde suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 2021'de Kocaeli'de meydana geldi.

İstanbul'dan Hatay'a gitmek için evden kaçan 15 yaşındaki otizmli E.Z.İ. isimli kız çocuğu, Kocaeli'de Mahmut C. isimli kişinin TIR'ına bindi.

İddiaya göre E.Z.İ., TIR içerisinde üç şüphelinin cinsel istismarına maruz kaldı, olaydan dört gün sonra ise Körfez ilçesine bırakıldı.

Olayın ortaya çıkmasıyla tır şoförü Mahmut C., Orhan D. ve Ümit K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Mahmut C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan muayenelerde E.Z.İ'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi.