Otizmli çocuğun köpeğini pitbull sanıp vurdu

İstanbul Üsküdar'da bir kişi, 'yasaklı ırk' zannettiği köpeği silahla vurdu.



Edinilen bilgiye göre, Valide-i Atik Mahallesi'nde yaşayan otizmli genç Egemen Aslanoğlu (16) Perşembe günü Keş ve Maysa isimli köpeklerini gezdirmek için evinin yakınındaki Fıstıklıbayır Parkı'na çıkardı. Köpekleri parktaki köpeklerle oynaması için tasmalarını çıkardı.

Parkta Egemen Aslanoğlu'nun iddiasına göre bekçi üniformalı bir kişi daha vardı. Üniformalı kişi, üzerine gelen Boxer cinsi köpeği silahla vurdu ve kaçtı.



"GELME SENİ DE VURURUM"



Egemen Aslanoğlu, üzerinde bekçi üniforması olan kişinin kendisini de "Gelme seni de vururum" diye tehdit ettiğini söyledi. Günlerdir uyuyamadığını söyleyen Aslanoğlu, "Yemek yiyemiyorum, o anları gözümün önünden silemiyorum" diyerek üzüntüsünü anlattı.

"O KÖPEK ÖZEL BİR ÇOCUĞA ARKADAŞTI"

Anne Kamile Gümüş ise "3 günden beri Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeyiz. Oğluma atak ilaçları, atak iğneleri veriliyor. Kafası parçalanmış köpeği oğlum ve abim kucağında taşıdı. O köpek özel ve farklı bir çocuğun yanındaydı ona arkadaştı" dedi.



MAHALLEDEKİLER GENCE TEPKİ GÖSTERDİ



Bugün parka, öldürülen köpek Keş'in kardeşi Maysa isimli köpeğiyle gelen Egemen Aslanoğlu ise mahalledekilerin tepkisine maruz kaldı. Mahallede oturan bazı kişiler köpeği öldüren kişiyi savundu. O parkta köpek istemediklerini dile getirdi.



"PARKA ÇIKMAYA KORKUYORUZ"



Mahallede oturan Yasemin Gök, "Benim için fark etmiyor. Ha insan öldürmüşsün ha köpek öldürmüşsün. Benim köpeğim var. Bu köpek evladımdan farksız. Biz iki gündür neler çekiyoruz. Parka çıkmaya korkuyoruz artık" dedi.



Mahallede oturan Jerin Ece Alpaslan ise "Önce köpeğin başını sevmiş sonra köpeğin ağzına silah sokup iki el ateş etmiş bu normal birşey değil" diye konuştu.



ADLİ KONTROLLE SERBEST



Kaymakamlıktan da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada zanlının tespit edilerek karakolda ifadeye çağrıldığı bildirildi. Zanlının ilk ifadesinde parktan geçtiği sırada iki köpeğin üzerine gelmesinden korktuğu için silahını ateşlediğini söylediği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Savcımız ayrıca olay esnasında tasma ve ağızlığı olmayan köpeklerin sahipleri hakkında da 'Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmaktan' dolayı işlem başlatılması talimatını vermiştir. Zanlı adliyeye sevk edilmiştir. Zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kamu görevlisi olan zanlı hakkında ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır."



OTİZMLİ ÇOCUĞUN KÖPEĞİNİ PİTBULL SANARAK ÖLDÜRDÜ