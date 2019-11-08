Otizmli çocuklara yuhalama iddiası: Okul müdürü açığa alındı

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Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocukların yuhalandığı iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Diğer öğrenci velilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıfı kapattığı iddia edilen okul müdürünün açığa alındığı bildirildi.

Okulda 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzeretoplam 334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizimli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendi.

Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. İddialar arasında, otizmli öğrencilerin, diğer öğrenciler ve veliler tarafından yuhalanması da var.

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