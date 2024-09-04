Otizmli gence şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, İstanbul'da otizm spor kulübünde otizmli genci döven kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Otizmli gence şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı
Arşiv

Sosyal medyada otizmli gencin dayak yediği görüntüler tepkiyle karşılandı.

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, otizmli bir gencin eğitim aldığı okulda dövüldüğüne dair görüntülerin paylaşılması üzerine açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da bir otizm spor kulübünde gerçekleştiği tespit edilen görüntülerin ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli bir şekilde harekete geçmiştir. Şiddet uygulayan şahıs ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alınmıştır. Otizmli gencimiz ve ailesine yönelik uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak şiddet uygulayan şahsın en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirildi

TÜRKİYE HABERLERİ

Yelkenli teknede 40 düzensiz göçmen yakalandı

Yelkenli teknede 40 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye’de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye’de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Datça’da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça’da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Trabzon'da sağanak yağış etkili oldu

Trabzon'da sağanak yağış etkili oldu

İmamoğlu: İstinaf Mahkemesi ceza verirse millet ayağa kalkar

İmamoğlu: İstinaf Mahkemesi ceza verirse millet ayağa kalkar

Hamsi avcılığı yapanlar dikkat! 6 Eylül son tarih

Hamsi avcılığı yapanlar dikkat! 6 Eylül son tarih

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...