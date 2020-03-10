Otizmli genci darp eden zanlıya gözaltı kararı

Avcılar'da O.M. otizmli olan Taha Alper Behrem'i darp etmişti. Olayın ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan O.M hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İHA 10.03.2020 - 13:21 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 13:22

otizmli-genc.jpg

İlişkili Haberler

Yaşam koçundan 9 yaşındaki otizmli çocuğa dayak

Yaşam koçundan 9 yaşındaki otizmli çocuğa dayak

Türkiye'nin ilk otizmli akademisyen adayı

Türkiye'nin ilk otizmli akademisyen adayı

MEB'den öğretmen ve aileler için 'otizm' rehberi

MEB'den öğretmen ve aileler için 'otizm' rehberi

Avcılar’da otizmli 18 yaşındaki yüzde 76 engelli Taha Alper Erdem, sokakta bir kıza laf attığı gerekçesiyle dövülmüştü.

Gencin ailesinin şikayetçi olmasının ardından, şüpheli O.M. emniyette ifade vermiş ancak serbest bırakılmıştı. Şüpheli hakkında Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından bugün gözaltı kararı çıkarıldı. 

Olay, Cihangir Mahallesi Sefer Sokak'ta geçtiğimiz Pazar günü yaşandı. İddiaya göre yüzde 76 engelli engelli otizmli Taha Alper Erdem teyzesinin evinin önünde beklerken sokakta arabayla geçen O.M.'ye ve aracın içindeki kız arkadaşına seslendi.

O.M. araçtan inerek Erdem'i kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle tekme tokat dakikalarca dövdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken ailenin şikayeti üzerine polis O.M.'yi gözaltına aldı. O.M. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Bugün ise Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada mağdur Taha Alper Erdem'i darp eden şüpheli O. M.’nin kolluk kuvvetleri tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını aktardı.

Başsavcılık daha sonra mağdur Taha Alper Erdem'in otizm hastası olduğunun rapor ile anlaşılması, mağdurda mevcut yaralanma derecesi ve Adli Tıp Kurumu raporunun alınmamış olması ayrıca şüphelinin güncel adresinde ikamet etmediğinin tespit edilmesi konuları göz önünde bulundurarak, O.M.’nin gözaltına alınması ve adliyeye mevcutlu olarak getirilmesi talimatı verildiğini açıkladı.

OTİZMLİLERE KARŞI ÖNYARGI NASIL KIRILIR?

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...