Otizmli genci "odunluğa baktı" diye döven fırın çalışanı tutuklandı
20.11.2025 22:39
İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde odunluğa baktığı gerekçesiyle yüzde 85 oranında otizmli genci döven fırın çalışanı tutuklandı.
16 Kasım'da Yenişehir Mahallesi'nde, yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası Ertuğrul Şenol (32), bisikletle dolaştığı sırada bir fırının odunluğuna baktı.
İddiaya göre, Şenol'un odunluğa baktığını gören iş yeri çalışanı Y.D., Şenol'u zorla içeri sokarak odunla dövdü.
Şüphelinin vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu şahsı daha sonra iş yerinden sokağa attığı öne sürüldü.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şenol'un kafasına 6 dikiş atılarak, kolu alçıya alındı. Aile, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan fırın çalışanı Y.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.