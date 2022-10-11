Otizmli öğrenciye şiddete tutuklama

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde anaokulunda görevli iki öğretmen, otizmli öğrenciye şiddet uyguladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Önce valilik tarafından açığa alınan, ardından adliyeye sevk edilen öğretmenlerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, cuma günü Gazi Mahallesi’nde faaliyet gösteren Naile Bilgiç Büyükballı Anaokulu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okulda görevli S. K.Ç. isimli öğretmenin, özel öğretim sınıfında öğrenim gören otizmli D.D.Ş isimli öğrenciye şiddet uyguladı.



İddiaya göre, şiddet anında S.K.Ç.’nin yanında bulunan Ö.D.Y. isimli başka öğretmen ise D.D.Ş.’ye bağırdı.

Olayı fark eden ve yaşananları kameraya kaydeden başka bir öğretmen ise, görüntüleri D.D.Ş.’nin ailesine izletti.

Hastaneye gidip darp raporu alan aile, emniyete başvurdu her iki öğretmenden de şikayetçi oldu.



Yaşanan olay önce Gazipaşa Kaymakamlığı'na, ardından Antalya Valiliği'ne intikal etti.

Olayla ilgili idari işlem başlatan Antalya Valiliği S.K.Ç. ve Ö.D.Y. isimli kadın öğretmenleri açığa aldı.

Polis tarafından gözaltına alınan S.K.Ç. ve Ö.D.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

ÖĞRETMENLERDEN BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Burada hakim karşısına çıkan S.K.Ç. tutuklanırken, 7 aylık bebeği olan Ö.D.Y. serbest bırakıldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, şiddet olayının yaşandığı okulla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldığı öğrenildi.