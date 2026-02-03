Otizmli öğrenciyi döven öğretmene 15 bin liralık taksitli ceza. Aileden karara tepki

Öte yandan yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, engelli genci okulun içinde duvara doğru iten H.O.'nun ardından üst kata çıkan gencin peşinden koşarak gittiği görüldü. Görüntülerin farklı bir noktasında ise, H.O. ile öğretmenin yine yan yana geldiği, gencin bir anda yere düşme anı, ardından da diğer veli ve öğrencilerin toplanması yer aldı.

"BAŞIMDAN KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ"

Şiddete maruz kalan 22 yaşındaki Zafer Özkan'ın annesi Tuğba Özkan, yaşadıklarını anlattı. Oğlunun 6 aylıkken geçirdiği havale sonrası otizmli olduğunu belirten Özkan, olaydan sonra öğretmenle yaşadığını ileri sürdüğü diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Başımdan kaynar sular döküldü. Öğretmeni buldum. ‘Oğlumdan ne istedin? Egon mu tatmin oldu? Sana vururken ‘Bana vurma' diyebildi mi?' dedim. Bana ‘Abla ben sana demedim mi bunlar abartacaklar diye' dedi. ‘Ben yapmadım' diye inkâr etti. Sonra da bana ‘Hadi gel sen de bana vur, ödeşelim' dedi."

Anne Özkan, yaşadığı psikolojik çöküntüyü ise şu ifadelerle dile getirdi:

"Çığlık çığlığa kaldım, sinir boşalması yaşıyordum. Yanıma yaklaşıp ellerini büktü, ‘Hadi abla vursana' diye alaycı hareketler yaptı. Elimi kaldırdım ama ona dokunmaktan tiksindim. Etrafımdakilere ‘Allah'tan korkan yok mu, ne olur şunu yanımdan alın' diye yalvardım."

Anne Özkan, kamera kayıtlarında sanığın önce öğrenciyi ittiği, ardından kameraların kör noktasında tokat ve tekme attığı, gencin korku içinde kaçmasına rağmen şiddetin devam ettiğini iddia etti. Olayın ardından oğlunun epilepsi nöbetleri geçirmeye başladığını iddia eden anne, yapılan tetkiklerde beyninde ödem tespit edildiğini söyledi. Anne Özkan, doktorların durumun darbelere bağlı olabileceğini ifade ettiğini ancak zaman geçmesi nedeniyle kesin bağ kurulamadığını belirttiğini aktardı.

"ŞOK ÜSTÜNE ŞOK YAŞADIM"

Özkan, mahkemenin verdiği kararı yeterli bulmadığını savunarak, "Ben kamera görüntülerini izleyince zaten şok olmuştum. Üstüne bir de bu ceza gelince şok üstüne şok yaşadım" dedi.

Mağdur aile ve avukatları, verilen cezanın caydırıcılıktan uzak olduğunu belirterek, karara itiraz edeceklerini ifade etti.