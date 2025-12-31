Otizmli öğrenciyi merdivenden ittiği iddia edilen okul müdürüne tahliye

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda 5 Kasım'da saat 09.30 sıralarında iddiaya göre 8'inci sınıfta eğitim gören hafif düzey otizmli kaynaştırma öğrencisi B.U.U. (13), okul müdürü B.G.'nin (50) müdahalesi sonucu merdivenlerden yuvarlanıp yaralanmıştı.

Olayın ardından eve giderek durumu ailesine anlatan öğrenci, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ailenin okulun güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte şikayetçi olması üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Hazırlanan adli muayene raporunda, B.U.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu saptandı.

TUTUKLANMIŞTI

Güvenlik kamerası görüntülerinin dosyaya girmesinin ardından “kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama” suçundan gözaltına alınan okul müdürü tutuklanmıştı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlatarak B.G.'nin açığa alındığını duyurmuştu.

Adli soruşturmanın ardından sanık hakkında, “kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama” suçundan dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşmasında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan B.G. suçlamaları reddetmişti.

Okul müdürü, "Öğrenciyi merdivende görünce neden derse girmediğini sormak için omzundan tuttum. Küfrederek kendisini geriye doğru itti ve dengesini kaybederek düştü. Kasıtlı bir hareketim yoktu." sözleriyle kendini savunmuştu.

İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Turgutlu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmaya sanık B.G. SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları salondaki yerlerini aldı.

Mahkeme heyeti; dosyadaki delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak B.G.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.