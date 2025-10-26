Otizmli çocuğuna şiddet iddiası! Acımasız baba karakola götürüldü

Eskişehir'deki bir caddede seyir halindeki araçta bir babanın otizmli oğlunu dövdüğü iddiası, polisi harekete geçirdi. Akademisyen olduğu öğrenilen baba, polis ekiplerince karakola götürüldü.

Tepebaşı ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, otomobil içerisindeki sürücü konumunda bulunan şüphelinin, oğlu olduğu öğrenilen ve yolcu koltuğunda oturan çocuğa gösterdiği görüldü.

İddiaya göre, çocuğuna şiddet gösteren ve üniversitelerde yarı zamanlı sosyoloji eğitimi verdiği öğrenilen M.K., çevredeki vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İsmi C.K. olduğu öğrenilen otizmli çocuk ve M.K. isimli baba, işlemleri için karakola götürüldü.

Otizmli çocuğuna şiddet iddiası! Acımasız baba karakola götürüldü - 1 Öte yandan, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde babanın oldukça sinirli olduğu ve çocuğun korktuğu görülüyor.
