Otizmli çocuğuna şiddet iddiası! Acımasız baba karakola götürüldü

Tepebaşı ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, otomobil içerisindeki sürücü konumunda bulunan şüphelinin, oğlu olduğu öğrenilen ve yolcu koltuğunda oturan çocuğa şiddet gösterdiği görüldü.

İddiaya göre, çocuğuna şiddet gösteren ve üniversitelerde yarı zamanlı sosyoloji eğitimi verdiği öğrenilen M.K., çevredeki vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İsmi C.K. olduğu öğrenilen otizmli çocuk ve M.K. isimli baba, işlemleri için karakola götürüldü.