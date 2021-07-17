Otizmli genci kollarından bağladılar: 3 görevliye hapis istemi

İstanbul Pendik'te, otizmli çocukların bakım ve rehabilitasyonunun yapıldığı merkezde, yatılı olarak tedavi gören U.A.'nın (22) elleri arkadan bağlı olarak bahçede oturduğu görüntülerle ilgili soruşturma tamamlandı.

3 kurum çalışanı hakkında 'kötü muamele' suçlamasıyla 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



İddianamede mağdur U.A.'nın kendisine veya başkasına zarar verebilme durumu olduğu, hakkında kriz anlarında ilgili genelge gereği sabit bir noktaya bağlanma şeklinde karar bulunduğu belirtildi.

Bu karara rağmen, görüntülerin kaydedildiği tarihte mağdurun kriz anında olup olmadığının tespit edilemediği, böyle bir durum yaşandığına ilişkin ilgili bakıcılar tarafından idari amirlere bilgilendirme yapılmadığının altı çizildi. Mağdurun ellerinin usule aykırı olarak arkadan bağlandığı belirtildi.