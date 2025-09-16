Otla kaplanan Tunca Nehri'nde temizlik

Edirne'de yüksek sıcaklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde akışı duran Tunca Nehri'nin debisi 2 metreküp/saniyeye kadar düştü.

Tunca Nehri'nin bazı kesimlerinde kum adacıkları oluştu.

Nehrin Tunca Köprüsü kesiminde ise yüzeyi otlarla kaplandı.

Yaz mevsiminin sona ermesiyle DSİ 11’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin kent merkezinden geçtiği noktada yatak temizliğine başladı.

Kepçe ve kamyonlarla, nehre adını veren köprü civarında otlar ve dal parçaları temizlendi.