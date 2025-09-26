Otları yakmak isterken alevlerin arasına düştü

Merkez ilçeye bağlı Sülün beldesi Hisar Mahallesi'nde feci bir olay meydana geldi.

84 yaşındaki Hüseyin Can’ın evinin önünde çıkan ot yangını fark eden mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, Hüseyin Can’ın cansız bedeni bulundu.

DENGE KAYIPLARI YAŞIYORMUŞ

Kronik şeker ve tansiyon hastası olduğu, zaman zaman denge kayıpları yaşadığı belirtilen Hüseyin Can'ın cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.



Hüseyin Can'ın otları ateşe verdiği, dengesini kaybedip alevlerin arasına düştüğü üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

