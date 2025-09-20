Otları yakmak isterken canından oldu
Çorum'da bahçesindeki otları yakmak istyen bir kişi alevlerin arasında kalarak can verdi.
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Beyyurdu köyünde bahçesindeki otları yakan Süleyman Değirmenci, alevlerin arasında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından ulaşılan Değirmenci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Değirmenci'nin cesedi, Sungurlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
