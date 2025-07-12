Otluk alanda başlayan yangın depoyu küle çevirdi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Gültepe Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı.



Boş arazide çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki fayans deposuna sıçradı. İddialara göre, yoldan geçen çocuk, otluk alana yanıcı madde attı.

Otluk alanda hızla büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle arazinin yanındaki fayans deposuna kadar ulaştı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken fayans deposunda büyük çapta maddi zararın olduğu belirtildi.

Polis ekibi ise ilgili inceleme başlattı.