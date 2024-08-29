Otluk alanda çıkan yangın bahçeye sıçradı

Adıyaman’da otluk alanda çıkan yangının bahçeye sıçraması korkuya neden oldu.

Otluk alanda çıkan yangın bahçeye sıçradı

Edinilen bilgilere göre yangın, Merkez Vartana Köyü yolu güzergahında bulunan İlyas Deresi yakınlarında çıktı. Yol kenarında belirlenemeyen nedenlerle başlayan otluk yangını kısa sürede civarda bulunan bahçeye sıçradı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bahçede bulunan meyve ağaçları zarar gördü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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